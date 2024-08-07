Kayseri'de 1 saat arayla apartmandan düşen 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak üzerinde 13. katlı bir binada meydana gelen olayda; kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen B.D. (29), 5. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan B.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana gelen diğer olayda ise; N.T. (36) isimli kadın 6. kattaki evinin pencereden aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, N.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. 2 olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.