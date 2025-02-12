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Kayseri’de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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Kayseri'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 00:00

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si toprağa gömülü 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaşaltı Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.O. (60), oturduğu apartmanın otoparkında şüpheli bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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