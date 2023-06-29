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Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı

Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 14 yaralı
29.06.2023 12:19

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Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt mevkide meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki 06 PFR 17 plakalı Volkswagen marka ticari araç ile M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyon orta refüje çıkarken, ticari araç ise yol ortasındaki direğe çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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