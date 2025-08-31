PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri Melikgazi’de şüpheli ölüm: Evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 45 yaşındaki E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 45 yaşındaki E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. E.U.'nun evine giren yakınları şahsı tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, ölüm sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Diyarbakır’da belediye otobüsü yandı: Yangın anı kamerada
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Diyarbakır Eğil kara yolunda feci kaza: 1 ölü 3'ü ağır 16 yaralı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erzurum Oltu’da silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle