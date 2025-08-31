Kayseri Melikgazi’de şüpheli ölüm: Evinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 45 yaşındaki E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. E.U.'nun evine giren yakınları şahsı tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, ölüm sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.