Haberler Yaşam Videoları Kayıp şahsın cesedi kayısı bahçesinde bulundu

Kayıp şahsın cesedi kayısı bahçesinde bulundu

Kayıp şahsın cesedi kayısı bahçesinde bulundu
19.12.2021 09:58

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Sokak köpeğinin kovaladığı...
Ana Sayfa 00:57
Yaralı madenci o dehşet...
Ana Sayfa 01:05
Tır ve otomobilin karıştığı...
Ana Sayfa 01:12
TÜRKSAT 5B uydusu uzaya...
Ana Sayfa 00:21
Pınar Deniz'den ayna...
Ana Sayfa 00:21
Semih Ertürk'ün annesini...
Ana Sayfa 00:58
Alparslan Büyük Selçuklu 7....
Ana Sayfa 01:29
Kabine ‘ekonomi’ gündemiyle...
Ana Sayfa 00:06
Algı Eke’den ayna karşısında...
Ana Sayfa 00:26
Sağlık Bakanlığı 18 Aralık...
Ana Sayfa 36:45
Geçmişten bugüne TÜSİAD...
Ana Sayfa 00:42
Amerikalılara meydan okuyan...

Malatya’da kayıp olarak aranan 31 yaşındaki genç kayısı bahçesinde kendini asarak intihar etmiş halde bulundu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunok mevki dağlık bir alanda terk edilmiş halde bir aracı gören köy korucuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilirken, terk edilen aracın 17 Aralık Cuma günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İrfan Oral’a (31) ait olduğu belirlendi. Şahsa ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler İrfan Oral’ın bir kayısı bahçesi içerisinde ağaca asılı halde cesedini buldu. Yapılan incelemelerde şahsın intihar ettiği belirlenirken, Oral’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA