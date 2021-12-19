Kayıp şahsın cesedi kayısı bahçesinde bulundu

Malatya’da kayıp olarak aranan 31 yaşındaki genç kayısı bahçesinde kendini asarak intihar etmiş halde bulundu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunok mevki dağlık bir alanda terk edilmiş halde bir aracı gören köy korucuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilirken, terk edilen aracın 17 Aralık Cuma günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İrfan Oral’a (31) ait olduğu belirlendi. Şahsa ulaşmak için bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler İrfan Oral’ın bir kayısı bahçesi içerisinde ağaca asılı halde cesedini buldu. Yapılan incelemelerde şahsın intihar ettiği belirlenirken, Oral’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.