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Kayıp gencin cesedi kayalıklarda bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu

Kayıp gencin cesedi kayalıklarda bulunmuştu, katilinin kimliği kan dondurdu
15.01.2023 23:49

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Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler tarafından yapılan çalışma sonucu 2 gün sonra kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı. Yoğun uğraşlar sonucu bulunan Mazlum Tanış’ın (23) kaza nedeni ile olmadığı babası Zübeyit Tanış tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tanış’ın hayvanlarını otlatırken uçurumdan düşerek kaza sonucu öldüğü iddia edilmiş, cenazesi ilk olarak Çatak Devlet Hastanesine getirilmiş otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Tanış’a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış’ı tekrardan ifadeye çağırdı. Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak’ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü eve dönüp jandarma ve AFAD’a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi. Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

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