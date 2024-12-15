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Kayıp çobanın cesedi bulundu
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Kayıp çobanın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 19:30

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde hayvan otlatmaya gittiği bölgede kaybolan Muhsin Gök’ün (26), Dicle Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Güçlükonak ilçesine bağlı Damlabaşı köyü kırsalında arkadaşıyla birlikte hayvan otlatmaya giden Muhsin Gök’ün kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gök'ün kıyafetleri, Dicle Nehri'nin kıyısında bulundu. Nehirde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Muhsin Gök’ün cansız bedeni bulundu. Muhsin Gök’ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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