PODCAST CANLI YAYIN
Kayınpeder damadını vurdu
Haberler Yaşam Videoları

Kayınpeder damadını vurdu

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 00:33 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 00:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayınpeder, trafikte çatıştığı damadını silahla vurdu. Olay, İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan A.G. ile kayınpederi Y.K. trafikte karşılaştı. Y.K, otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş açtı. Olay yerinde 9 boş kovan bulunurken, kurşunların bel altına isabet etmesi neticesinde damat A.G. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
D-650’de 3 araçlı zincirleme kaza: Vatandaş o anları spiker gibi böyle anlattı
25.02.2025Salı
Bolu'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
24.02.2025Pazartesi
Uşak'ta korkutan yangın: 1 ölü!
24.02.2025Pazartesi
Bursa’da fuhuş operasyonu: 9 kadın kurtarıldı 4 kişi tutuklandı!
24.02.2025Pazartesi
Bodrum'da engelli bireyin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı: Kaza anı kamerada
24.02.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Maske düştü müfteri göründü! Dün Başkan Erdoğan’ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti... Kiralık tetikçi büyük utanmazlık 00:59
Maske düştü müfteri göründü!
24.02.2025Pazartesi
Tokat’ta trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı 01:44
Tokat'ta trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
23.02.2025Pazar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza! 01:40
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!
24.02.2025Pazartesi
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? 03:38
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
24.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN