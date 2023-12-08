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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 12:29 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 12:49

Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför hayatını kaybetti: Feci kaza anı ortaya çıktı

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park edildikten sonra kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay saat 00.00 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında meydana gelen olayda İETT şoförü Veli Zafer Özek, otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten inmiş, iddiaya göre şoför indikten sonra otobüs bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başlamıştı. O esnada panik yapan Özek, kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışmıştı. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar sürücüye durması için "Dur, ne yapıyorsun?" şeklinde uyarıda bulunurken, şoför geri geri kayan otobüsün altında ezilmişti. Kaymaya devam eden araç daha sonra park halindeki taksiye çarparak durabilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ezilen Veli Zafer Özek, ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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