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Kayaların arasına sıkışan tosunu itfaiye kurtardı
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Kayaların arasına sıkışan tosunu itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:58:25

Nevşehir’de kayalıklara sıkışan tosun saatler süren operasyonla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşandı. Arazide otlayan tosun bir süre sonra gözden kayboldu. Tosunun sahibi Kenan Memiş yaptığı aramada tosunun kayalıklar arasına düştüğü ve iki kaya arasında sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile tosunu sıkıştığı yerden kurtaramayan Memiş, 112'yi arayarak yardım istedi. Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine olay yerine giderek tosunun sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. Tosunun sıkıştığı kayaları önce sabitleyerek gerekli güvenlik önlemini alan ekipler daha sonra hava yastığı ile iki kaya arasını açtı.


Ekipler, saatler süren çalışma sonrasında tosunu sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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