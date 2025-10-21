Kavşakta feci kaza: TIR hafif ticari aracı biçti! 2 yaralı

KAVŞAKTA FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesi Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.B. yönetimindeki 42 AEP 345 plakalı TIR ile Y.Ç.'nin kullandığı 42 JL 442 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Y.Ç. ile yolcu Z.B.D. araçta sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.