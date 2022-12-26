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Kavşağa giren tırın altında kaldı, hayatını kaybetti

Kavşağa giren tırın altında kaldı, hayatını kaybetti
26.12.2022 18:15

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Lale Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Sabit Sucu idaresindeki plakasız motosiklete aynı yönde seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 Man marka tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede tırın altında kalan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada hayatını kaybeden Sabit Sucu'nun cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Lale Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Sabit Sucu idaresindeki plakasız motosiklete aynı yönde seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 Man marka tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede tırın altında kalan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada hayatını kaybeden Sabit Sucu'nun cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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