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Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı! O anlar kamerada

Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı! O anlar kamerada
15.05.2022 15:43

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayıltarak yere serdi, o anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi önce tartışmaya sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi. Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti. Bir diğer olay ise İzmit D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu. Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı.Olaya ilişkin görüntü, vatandaşların telefonlarına yansıdı.

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