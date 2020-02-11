Kavga ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri, gençlerin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Son günlerde İdlip ve Van'daki çığ felaketin askerlerin şehit olması üzerine moral vermek isteyen mahalledeki gençler, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri meşale ve Türk bayrakları ile karşılayarak moral verdi.
Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar11.02.2020 22:28
- Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar
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