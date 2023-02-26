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Kavga ettikleri kişinin işyerindeki eşyasını sokağa çıkarıp ateşe verdiler

Kavga ettikleri kişinin işyerindeki eşyasını sokağa çıkarıp ateşe verdiler
26.02.2023 22:01

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 79’uncu sokakta bulunan kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce taraflar sopa ve sandalyelerle birlbirlerine saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından bugün akşam saatlerinde 2 otomobille işyerinin önüne gelen grup, kapalı olan işyerinin kepenklerini kırarak, içerideki masa, sandalye ve koltukları sokağa çıkardı. Grup daha sonra eşyayı ateşe verdi.

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