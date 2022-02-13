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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçan papağan için seferber oldular

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçan papağan için seferber oldular
13.02.2022 11:58

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Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir vatandaşa ait papağan kafesinden çıkarak pencereden dışarı kaçtı. Uçarak bir ağaca konan papağını gören sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, papağını kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla, ağaçtaki papağana ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlarına rağmen papağanı yakalayamadı. Papağanın sahibi ise tedirginlikle ekiplerin çalışmalarını izledi. Elindeki kafesle kendisini yakalamaya gelen itfaiye erinden kaçan papağan uçarak başka bir ağaca kondu. Tüm çabalarına rağmen papağanı yakalayamayan ekipler, çalışmalarını sonlandırdı. Papağanın ise bir süre sonra uçarak sahibinin evine döndüğü öğrenildi.

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