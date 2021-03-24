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Kastamonu’da yoğun kar yağışı! 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da yoğun kar yağışı! 34 köy yolu ulaşıma kapandı
24.03.2021 17:33
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.


'nun ilçesinde etkili olan nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İnebolu ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

İnebolu Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de İnebolu-Kastamonu karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücüler de, araçlarına zincir takarak yola devam etti.

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