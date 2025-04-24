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Kastamonu’da trafik kazası: Virajı alamayıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
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Kastamonu’da trafik kazası: Virajı alamayıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:13:32

Kastamonu-İhsangazi karayolunda virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana gelen kazada, V.A. yönetimindeki 37 AV 134 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı .

Kazada, sürücü ile araçta bulunan D.A. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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