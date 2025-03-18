SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu’da trafik kazası: Takla atan otomobildeki çift yaralandı!
Haberler Yaşam Videoları

Kastamonu'da trafik kazası: Takla atan otomobildeki çift yaralandı!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 21:22

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kornapa köyü yolu üzerinde meydana geldi. Taşköprü Kornapa Köyü'nden ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Hüseyin E. yönetimindeki 37 LA 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin E. (70) ve yanında bulunan eşi Halime E. (68) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı
18.03.2025Salı
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 yaralı
18.03.2025Salı
Viranşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı!
18.03.2025Salı
Çankırı’da taciz iddiası sonrası silahlı kavga: 1 yaralı
18.03.2025Salı
Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu! Şeyhmus Süsli'nin arkadaşları itiraf etti: Boş araziye attık
18.03.2025Salı
Bunlar da Var
Gebze’de silahlı infaz kamerada! 01:27
Gebze'de silahlı infaz kamerada: 1 ölü!
17.03.2025Pazartesi
Amasya’da cinayet! Tartışma kanlı bitti 02:00
Amasya’da cinayet! Tartışma kanlı bitti
17.03.2025Pazartesi
Nazilli’de yangın faciası: 3 ölü! 06:37
Nazilli'de yangın faciası: 3 ölü!
18.03.2025Salı
Kadıköy’de çöp kamyonunun çarptığı 82 yaşındaki kadın öldü 00:51
Kadıköy'de çöp kamyonunun çarptığı 82 yaşındaki kadın öldü
17.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN