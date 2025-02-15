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Kastamonu’da restoranda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayata döndürüldü
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Kastamonu'da restoranda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayata döndürüldü

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 23:31

Kastamonu'nun Cide ilçesinde restoranda yemek yerken kalp krizi geçiren 94 yaşındaki Tahir Aygün, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Tahir Aygün'ün hayati tehlikesi devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde restoranda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesindeki bir restoranda yemek yiyen 94 yaşındaki Tahir Aygün, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tahir Aygün'e ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaparak Tahir Aygün'ü hayata döndürdü ve Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahir Aygün, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Tahir Aygün'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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