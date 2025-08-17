Kastamonu’da otomobil önce araca sonra direğe çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, K.C. yönetimindeki 37 EK 017 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen A.N. idaresindeki 37 AAK 031 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fiat-Tofaş kaldırıma çıkarak beton elektrik direğine vurdu.

Kazada sürücü K.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.