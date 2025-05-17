Kastamonu’da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Çördük köyü mevkiinde, Hami A. (30) yönetimindeki 37 ADB 912 plakalı Man marka odun yüklü tır, yolun tek şeride düştüğü virajı alamayarak yan yattı ve karşı şeritten gelen E.A. (44) yönetimindeki 37 ADF 509 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü Hami A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tırın devrilmesi nedeniyle etrafa saçılan odunlar toplanarak başka bir araca alındı. Tırın kaldırılmasıyla tek şeride düşen yolda ulaşım tekrar normale döndü.