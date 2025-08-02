Kastamonu’da muhtar parkta bıçaklandı: O anlar kamerada

UYARDI, BIÇAKLANDI: KASTAMONU'DA MUHTARA PARKTA ŞOK SALDIRI

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde bulunan İstiklal Yolu Parkı'nda yaşanan olayda, mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, uygunsuz davranışta bulunan bir çifti uyardı. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen M.Ö. isimli şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Saldırgan daha sonra muhtara tekme ve yumruklarla saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Küçüktarakçı'nın çifti uyardığı, ardından parkta tarafların karşı karşıya geldiği ve M.Ö.'nün bıçakla saldırdığı anlar açıkça görülüyor.

"BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI"

Elinden 8 dikiş atılan muhtar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Parkta ailelerin rahatsız olmaması için uyardım. 'Bana aşağı gel' dedi, yanına gittim. Bıçakla üzerime saldırdı, ölümle burun buruna geldim. Bıçağı alıp ambulansı aradım."

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan Küçüktarakçı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırganı yakalayarak ifadesini aldı, ancak M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

"PARKLAR AİLELER İÇİN DEĞİL ARTIK TEHLİKE İÇİN VAR"

Olay sonrası yetkililere çağrıda bulunan muhtar, "Parklarda kamera ve ışıklandırma şart. Benim ölmem mi gerekiyordu?" diyerek tepki gösterdi.