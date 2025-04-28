Kastamonu’da kötü kokuların geldiği evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 23:23:39

Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri , binanın 6. katındaki eve pencereyi kırarak girdi . İçeri giren ekipler, 85 yaşındaki Şahizer Ergün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından, Ergün'ün cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı . Ergün'ün evinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının o tarihten önce öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.