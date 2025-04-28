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Kastamonu’da kötü kokuların geldiği evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu!
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Kastamonu’da kötü kokuların geldiği evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 23:23:39

Budamış Mahallesi’nde kötü kokuların geldiği apartman dairesine itfaiye ekiplerinin yardımıyla girildi. 85 yaşındaki Şahizer Ergün’ün cansız bedeni bulundu.

Kastamonu'nun Budamış Mahallesi'nde, bir apartman dairesinden kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri , binanın 6. katındaki eve pencereyi kırarak girdi . İçeri giren ekipler, 85 yaşındaki Şahizer Ergün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından, Ergün'ün cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı . Ergün'ün evinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının o tarihten önce öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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