Haberler Yaşam Videoları Kastamonu’da ilginç olay! Esrarengiz ev 16 günde 17 kez yandı…

Kastamonu’da ilginç olay! Esrarengiz ev 16 günde 17 kez yandı…

Kastamonu’da ilginç olay! Esrarengiz ev 16 günde 17 kez yandı…
12.11.2021 00:34 - Son Güncelleme: 12.11.2021 00:39
Ana Sayfa 00:50
Alparslan Büyük Selçuklu 2....
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 28. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:21
18 yaş üstü 3 doz aşı ne...
Ana Sayfa 00:53
Üç Kuruş 3. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 09:29
Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan'ın...
Ana Sayfa 06:34
İBB’nin yarım bıraktığı parkı,...
Ana Sayfa 03:33
Böyle yola mı girilir? Korkunç...
Ana Sayfa 01:09
Yargı 9. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:56
CHP'li Tanju Özcan'ın...
Ana Sayfa 01:06
Beşiktaş 2-0 FC Shkupi | Gol:...
Ana Sayfa 00:55
Beşiktaş 1-0 FC Shkupi
Ana Sayfa 02:14
2 numaralı Tosuncuk Fatih...

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir haftada 6 kez alevlere teslim olan ev, yanmaya devam ediyor. 16 gün içerisinde bilinmeyen bir sebeple 17 kez yanan evde yaşayan aile yangın söndürme hortumuyla nöbete başladı. Aile üyesi Ahmet Dadaylı, "Küçük bir oğlum vardı, o da korktuğu için Kastamonu'ya abisinin yanına gitti. Bizde korkar olduk, evde oturamıyoruz. Evin önünde aracın içerisinde kalıyoruz. Gece gündüz evi bekliyoruz. Bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın başka yerden mi yangın çıkacak. Yatak mı yanacak, öbür oda mı yanacak. Şaşkınız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık devlet büyüklerimizden, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istiyoruz. Biz bıktık, yardım talep ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" diye konuştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA