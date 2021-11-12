Kastamonu’da ilginç olay! Esrarengiz ev 16 günde 17 kez yandı…

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir haftada 6 kez alevlere teslim olan ev, yanmaya devam ediyor. 16 gün içerisinde bilinmeyen bir sebeple 17 kez yanan evde yaşayan aile yangın söndürme hortumuyla nöbete başladı. Aile üyesi Ahmet Dadaylı, "Küçük bir oğlum vardı, o da korktuğu için Kastamonu'ya abisinin yanına gitti. Bizde korkar olduk, evde oturamıyoruz. Evin önünde aracın içerisinde kalıyoruz. Gece gündüz evi bekliyoruz. Bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın başka yerden mi yangın çıkacak. Yatak mı yanacak, öbür oda mı yanacak. Şaşkınız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık devlet büyüklerimizden, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istiyoruz. Biz bıktık, yardım talep ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" diye konuştu.