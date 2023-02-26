Kastamonu’da çıkan yangında arı kovanları son anda kurtarıldı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü binası arkasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında bölgedeki arı kovanları yanmaktan son anda kurtarıldı. Bir vatandaşın çöpleri temizlemek suretiyle yaktığı ateş kontrolden çıkarak ormanı kısa bir süre içerisinde aleve verdi. Yangın hızlıca yayılarak yüzlerce ağacı küle çevirdi. İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede bulunan yaklaşık 30 adet arı kovanı itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangından son anda kurtarıldı.