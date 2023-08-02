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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 18:22 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 18:43

Kastamonu’da bir vatandaş tabancasını temizlemek isterken kendini vurdu!

Kastamonu’da bir vatandaş, temizlemek istediği tabancanın kazara ateş alması neticesinde kendini vurdu. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu il merkezi Topçuoğlu Mahallesi Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., cadde üzerindeki ayakkabı mağazasında tabancasını temizlemek istedi. Temizlik yaptığı sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun M.K.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise iş yerinde incelemelerde bulundu.

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