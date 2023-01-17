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Kastamonu’da adliye binası önünde çıkan tartışmada silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı

Kastamonu’da adliye binası önünde çıkan tartışmada silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı
17.01.2023 19:31

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Olay, Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Kastamonu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. ve Y.D. ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabanca ile S.E.'ye ateş açıldı. S.E., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adliye önüne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O.K. ve Y.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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