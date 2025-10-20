PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu'da aç kalan ayı ilçe merkezine indi o anlar kamerada

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi. O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve bir süre sonra durduğu görülüyor. Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu.

