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Kastamonu Göçkün Köyü'nde yas! 9 günde 6 kişi öldü...

12.12.2019 23:50

Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Son 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban verdiklerini belirten Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.


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