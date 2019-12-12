Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Son 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban verdiklerini belirten Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.
Kastamonu Göçkün Köyü'nde yas! 9 günde 6 kişi öldü...12.12.2019 23:50
- Kastamonu Göçkün Köyü'nde yas! 9 günde 6 kişi öldü...
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