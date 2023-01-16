Kasa ve bahşiş kutusundan para çaldı! O anlar anbean kaydedildi

Olay, 15 Ocak günü saat 05.00 sıralarında Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Recai Güreli Caddesi'nde faaliyet gösteren kafeteryada meydana geldi. Sabah iş yerini açan çalışanlar, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraların çalındığını fark edip, polise şikayette bulundu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından hırsızlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Fikrat A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Fikrat A., Kötekli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Fikrat A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.