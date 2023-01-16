Kasa ve bahşiş kutusundan para çaldı! O anlar anbean kaydedildi

Muğla'da bir kafetaryanın kasası ve bahşiş kutusundaki paralar çalındı. Görüntülerden, içeri giren şüphelinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Fikrat A. (24) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Fikrat A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.