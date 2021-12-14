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Kartalkaya’da kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Kartalkaya’da kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
14.12.2021 15:34

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Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da kar yağışı ve yapay karlama makineleriyle kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, aralıklarla yağan kar ve otellerin kar yapma makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller ise 17 Aralık’ta açılacak sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya’ya sezon boyunca 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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