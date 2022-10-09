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Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale

Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polisten müdahale
09.10.2022 12:39

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Kartal Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü, yumruk yumruğa kavga etti. Trafik polislerinin güçlükle araya girdiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya, kazaya müdahale eden trafik ekipleri engel olmaya çalıştı. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren sürücüler, trafik polisleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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