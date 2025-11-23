Kartal’da pencereden sürünerek girdiği iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada!
İstanbul Kartal’da, pencereden sürünerek girdiği evde hırsızlık yapan şahıs, Güven Timleri Ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
KARTAL'DA BODRUM KATI HIRSIZLIĞI
Olay, 29 Eylül Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak giren kişi, 5 saat, 2 harddisk, 2 gözlük ve 2 flash diski çaldı.
GÜVEN EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın R.S. (52) olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli duvardan atlayıp alt kattaki pencereye sürünerek giriyor ve hırsızlık sonrası poşetle aynı yerden çıkıyor.