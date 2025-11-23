Bakan Yerlikaya: "Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor"

Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü: O anlar kamerada!

Antalya’da ahşap presleme ve işleme atölyesinde yangın

Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu: İşte o görüntüler!

Kartal’da pencereden sürünerek girdiği iş yerinden hırsızlık yaptı: O anlar kamerada!

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli duvardan atlayıp alt kattaki pencereye sürünerek giriyor ve hırsızlık sonrası poşetle aynı yerden çıkıyor.

GÜVEN EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın R.S. (52) olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARTAL'DA BODRUM KATI HIRSIZLIĞI Olay, 29 Eylül Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak giren kişi, 5 saat, 2 harddisk, 2 gözlük ve 2 flash diski çaldı.