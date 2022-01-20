Kartal'da hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırıda bulanan saldırgan böyle yakalandı! İşte yeni görüntüler…

Kartal'da aile sağlığı merkezinde 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi. Öte yandan saldırganın yakalandığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…