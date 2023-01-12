Kartal'da hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki yaşlı adam, sahilde ölü olarak eşi tarafından bulundu

Olay saat 17.00 sıralarında Kartal Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hakkında kayıp ilanı verilen 67 yaşındaki Turgut Ataş isimli vatandaşın cansız bedeni kayalık alanda kendisini arayan eşi ve arkadaşları tarafından bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şeritle kapatırken sağlık ekipleri ise yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Ataş'ın cansız bedeni incelemek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı kadın ise gözyaşlarına boğuldu. “Sahile iner kedileri beslerdi”