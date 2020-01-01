Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! Söyledikleri 'pes' dedirtti01.01.2020 22:55
- Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! Söyledikleri 'pes' dedirtti
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