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Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
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Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:53

Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

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