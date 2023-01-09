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Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı

Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı
09.01.2023 22:54

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Hayatını kaybeden genç kızların katil zanlısının cinayet gününde evine yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi. Katil zanlısı cinayet günü güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın yaşandığı gün şüphelinin, evinin yakınında bulunan bir markete saat 16.30 sıralarında giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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