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Kartal sahil yolunda dehşet: Araç refüjü aşıp karşı şeride geçti
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Kartal sahil yolunda dehşet: Araç refüjü aşıp karşı şeride geçti

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:19:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 01:24:10

Kartal Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, reklam panosuna çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, sahil yolunda trafik bir süreliğine aksadı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 EG 8949 plakalı Opel Combo marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç önce yol kenarındaki reklam panosuna çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süreliğine aksarken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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