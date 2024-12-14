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Kars’ta yol kenarına inen kurt cep telefonuyla kaydedildi
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Kars’ta yol kenarına inen kurt cep telefonuyla kaydedildi

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 15:16

Kars’ta havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehir merkezine kadar inmeye başladı. Kars-Akbaba (Ardos) köyü yolunda bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu bölgede yiyecek arayışına çıkan kurt, yol kenarında bir süre dolaştı. Vatandaşların seslenmesine aldırış etmeyen kurt, kısa bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

O anlar, vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kurdun yol kenarında sakince yürüdüğü ve çevredeki insanlara karşı herhangi bir tedirginlik göstermediği görülüyor.

Bölgedeki köylüler, kış aylarında yaban hayvanlarının yiyecek aramak için köy yollarına sıkça indiğini belirterek dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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