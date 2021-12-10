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Kars’ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Kars’ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
10.12.2021 10:16

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Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Erzurum’a gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 28 düzensiz göçmen otobüse bindirilerek Erzurum’a gönderildi. Erzurum’a gönderilen düzensiz göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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