Kars’ta sürüye kurt saldırı! 30 koyun telef oldu | VİDEO İZLE

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 10:52

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde köylülere ait koyunlara aç kurtlar saldırdı.

Kurtların saldırdığı koyunlardan 30'u telef olurken, 10 koyunda yaralandı. Koyunların sağa sola kaçtığını gören köylülerin bağırmasıyla kurtlar bölgeden uzaklaştı.



Bölgeye gelen köyüler, sağa sola savrulan ve telef olan koyunları görünce ne yapacağını şaşırdı.

O anlar bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, "Ne büyüktürler ağabey", "Kurt gelmezse it kaçmaz", "Ben gelende yoktu, yeni bu koyunlar", "Hele koça bak", "Bunları kurt dağıttı" ifadeleri yer alıyor.