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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 19:19 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 21:19

Kars’ta otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kars’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişin de yaralandığı kazada, hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden ve Kars Harakani Devlet Hastanesi, KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 7 kişinin cansız bedenleri ailelerine verildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler, hastane önünde bekleyen cenaze araçlarına koyuldu.

Kars'taki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan, Goya Cihangir ve Korkmaz Alacalı'nın cansız bedenleri sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere cenaze arabalarını koyularak Sarıkamış'tan ayrıldı.

"OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI"

Öte yandan Kars'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişin de yaralandığı otobüs, şarampole düştüğü bölgeden, vinç ve iş makinesi yardımıyla çıkarılarak bölgeden götürüldü.

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