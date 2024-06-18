SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 15:43 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 15:43

Kars’ta hareketli dakikalar kamerada! Polisin dur ihtarına uymayan sürücü takip sonucu böyle yakalandı

Kars merkez Kazımpaşa Cadddesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle uygulama yapan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekğleri B.K.(15)'i otomobille gezerken durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometrelik kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarında yakalandı. Polis ekipleri ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücüye hem idari para cezası hem de trafiği tehlikeye sokmak ve 'dur' ihtarına uymadığı için adli işlem başlatıldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tüfek ele geçirilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

SIRADAKİ VİDEO
Beşiktaş Bebek sahilde korkutan yat reklamı
18.06.2024Salı
A Haber kutsal topraklarda!
18.06.2024Salı
Eyüpsultan’da bulunan hayvan çiftliğinde korkutan yangın
18.06.2024Salı
Konya'da feci kavga! Tarım işçileri ile esnaf birbirine girdi: 1'i ağır 8 yaralı
18.06.2024Salı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını!
18.06.2024Salı
Bunlar da Var
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika yangını! 03:27
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını!
18.06.2024Salı
İstanbul’da film gibi kaza kamerada: Korsan taksi ile trafik polisi çarpıştı, 3’ü polis 6 kişi yaralandı 00:54
İstanbul’da film gibi kaza kamerada
18.06.2024Salı
Konya’da feci kavga! Tarım işçileri ile esnaf birbirine girdi: 1’i ağır 8 yaralı 00:45
Konya'da feci kavga!
18.06.2024Salı
Sarıyer’de yangın! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı 02:53
Sarıyer'de yangın!
18.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA