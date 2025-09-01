Kars’ta fren yerine gaza basan sürücü 4 araca çarptı: Kaza kamerada

Karabük ve Kastamonu'da orman yangını

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Kars'ta sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.