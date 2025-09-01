Kars’ta fren yerine gaza basan sürücü 4 araca çarptı: Kaza kamerada
Kars’ta fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kazada bir araç perte çıkarken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kars'ta sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ahmet Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden bulvara seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, 4 araçtan 1'i kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde maddi hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.