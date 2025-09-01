PODCAST CANLI YAYIN

Kars’ta fren yerine gaza basan sürücü 4 araca çarptı: Kaza kamerada

Kars’ta fren yerine gaza basan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kazada bir araç perte çıkarken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahmet Arslan Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden bulvara seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, 4 araçtan 1'i kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde maddi hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle