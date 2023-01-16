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Kars’ta buz üstünde atlı kızakla gezdiler soğuğa aldırış etmeden horon teptiler

Kars’ta buz üstünde atlı kızakla gezdiler soğuğa aldırış etmeden horon teptiler
16.01.2023 09:20

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Buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gezdiler, buz gibi soğuğa aldırış etmeden buz üzerinde horon teptiler. Hava sıcaklığının eksi 19 dereceye düştüğü ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kars’a gelen turistler Taşbaşı Köyü Yunus Yerinde önce atlı kızaklarla soğuk ve tipiye aldırış etmeden buz üzerinde dörtnala giderek kızak keyfini yaşıyor. Ardından Karadeniz müziğine eşlik ederek horon tepiyor. Gönüllerince eğlenen turistler, buz üzerinde unutulmaz bir gün yaşıyor.

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