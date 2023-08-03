Kars’ta boz ayıların ormanda kaşınma dansı fotokapana yansıdı

Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Sarıkamış'ta kaşınan ayını görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan DKMP Genel Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, "Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara "Bu Ağaç Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Doğada Bırakılmıştır" tabelası takılmıştır" ifadelerine yer verdi.