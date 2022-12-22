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Kars’ta balık istifi yolculuk: 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı

Kars’ta balık istifi yolculuk: 5 kişilik otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı
22.12.2022 19:14

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Kars’ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 düzensiz göçmen jandarmaya takıldı. Araç içerisinde ve bagajdan çıkarılan düzensiz göçmenler kameralara yansıdı. Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen şüphe 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.

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