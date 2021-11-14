Haberler Yaşam Videoları Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
14.11.2021 15:59
Ana Sayfa 01:14
İran'da şiddetli deprem!
Ana Sayfa 39:45
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:16
Kumar bağımlılığıyla bilinen...
Ana Sayfa 00:19
7 kişilik minibüste 38...
Ana Sayfa 00:17
Alkol masasında yanlışlıkla...
Ana Sayfa 01:14
Pazarda bıçaklı vahşet! Önce...
Ana Sayfa 01:01
Polisimizi şehit etmişlerdi!...
Ana Sayfa 01:06
Arnavutköy'de feci kaza: 3...
Ana Sayfa 01:42
Destan dizisinin 3. tanıtımı...
Ana Sayfa 00:40
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal...
Ana Sayfa 01:10
EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si...
Ana Sayfa 01:13
Küçük çocuğun oynamak için...

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin fren yapması üzerine 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kepez İlçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Kavşağından Çallı Kavşağı istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 KZ 728 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Araç burada karşıdan gelen başka bir otomobil ile çarpıştıktan sonra kaldırma çarparak durabildi. Olayda, kazaya karışan araçlara çarpmamak üzere fren yapan diğer sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. Her iki kazada Cansu Ö., Pelin Y., Burcu K., Engin Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA